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20 минут назад

В Москве задержаны участники конфликта на станции метро «Лубянка»

Вечерняя Москва

Сотрудники правоохранительных органов задержали участников конфликта, который произошел на станции метро «Лубянка» Сокольнической линии. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь в пятницу, 24 февраля.

В Москве задержаны участники конфликта на станции метро «Лубянка»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

23 февраля в 19:15 в дежурную часть УВД поступило сообщение о конфликте на станции метро «Лубянка». Сотрудники полиции, прибывшие на место преступления, установили, что неизвестные лица ударили несовершеннолетнего 2008 года рождения и распылили жидкость из аэрозольного баллончика.

— Принятыми мерами сотрудниками полиции УВД на ММ по горячим следам были задержаны и доставлены в служебное помещение полиции 4 человека, трое из которых являются несовершеннолетними, — говорится в сообщении.

Уточняется, что медики оказали потерпевшему необходимую медицинскую помощь на месте. Принимаются меры к розыску и задержанию соучастников противоправных действий.

17 февраля на платформе Ростокино загорелся вагон поезда, в результате случившегося погиб один человек.

Происшествия,Екатерина Гузь,МВД России,
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