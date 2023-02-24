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17 минут назад

Болдуин не признал вину в непредумышленном убийстве оператора

Илья Родин

Известный актер Алек Болдуин отказался прибыть на слушания по делу о непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. Он предпочел направить в суд заявление о непризнании своей виновности, пишет The New York Times.

Отмечается, что инцидент на съемках произошел в октябре 2021 года. Суд рассмотрел все обстоятельства дела, тщательно изучил показания свидетелей. и в начале февраля официально предъявил обвинения Болдуину в непредумышленном убийстве.

Ханна Гутьеррес-Рид, оружейник фильма, отвечавшая за оружие и боеприпасы на съемочной площадке, также была обвинена в непредумышленном убийстве.

По данным газеты, актеру следовало появиться на слушании дела в пятницу, 24 февраля. Вместо этого он направил в суд заявление.

Ранее сообщалось, что родственники погибшего оператора планируют направить против Болдуина еще один иск, по вновь открывшимся обстоятельствам.

Происшествия,Видео,Галина Хатчинс,Алек Болдуин,
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