Известный актер Алек Болдуин отказался прибыть на слушания по делу о непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. Он предпочел направить в суд заявление о непризнании своей виновности, пишет The New York Times.
Отмечается, что инцидент на съемках произошел в октябре 2021 года. Суд рассмотрел все обстоятельства дела, тщательно изучил показания свидетелей. и в начале февраля официально предъявил обвинения Болдуину в непредумышленном убийстве.
Ханна Гутьеррес-Рид, оружейник фильма, отвечавшая за оружие и боеприпасы на съемочной площадке, также была обвинена в непредумышленном убийстве.
По данным газеты, актеру следовало появиться на слушании дела в пятницу, 24 февраля. Вместо этого он направил в суд заявление.
Ранее сообщалось, что родственники погибшего оператора планируют направить против Болдуина еще один иск, по вновь открывшимся обстоятельствам.