Известный актер Алек Болдуин отказался прибыть на слушания по делу о непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. Он предпочел направить в суд заявление о непризнании своей виновности, пишет The New York Times.

Отмечается, что инцидент на съемках произошел в октябре 2021 года. Суд рассмотрел все обстоятельства дела, тщательно изучил показания свидетелей. и в начале февраля официально предъявил обвинения Болдуину в непредумышленном убийстве.

Ханна Гутьеррес-Рид, оружейник фильма, отвечавшая за оружие и боеприпасы на съемочной площадке, также была обвинена в непредумышленном убийстве.

По данным газеты, актеру следовало появиться на слушании дела в пятницу, 24 февраля. Вместо этого он направил в суд заявление.