Добавившая к сроку Вайнштейна 16 лет модель оказалась сибирячкой

Женщина родом из Сибири, ставшая жертвой изнасилования, прибавила к сроку 70-летнего кинопродюсера Харви Вайнштейна еще 16 лет. Во время расследования она скрывала свою личность, однако после оглашения приговора, которое состоялось 23 февраля, решила раскрыть свое настоящее имя. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Сибирячка проходила по делу проходила как Джейн Доу № 1. На самом деле ее зовут Евгения Чернышова.

«Я устала прятаться. Я хочу вернуть свою жизнь. Я Евгения, меня изнасиловали. Это моя история», — приводит ее слова издание.

Евгения начала строить карьеру в модельном бизнесе в 15 лет. Затем она переехала в Италию, где вышла замуж. В 2013 году во время недели вручения премии «Оскар» Вайнштейна пришел в ее номер в отеле и изнасиловал. По словам бывшей модели, она умоляла его остановиться, показывала обручальное кольцо на пальце и фото детей. Но на преступника ничего не подействовало.

Женщина рассказала, что этого чувствовала себя грязной, впала в депрессию, не хотела жить и пристрастилась к алкоголю. После изнасилования она сменила сферу деятельности и сейчас занимается цветочным бизнесом.

23 февраля, в четверг, приговор в отношении Вайнштейна вынес суд в Лос-Анджелесе в штате Калифорния. Издание подчеркивает, что вынесенный приговор означает, что 70-летний продюсер проведет в заключении остаток жизни.