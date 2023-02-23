В Крыму повредили участок железной дороги

"23 февраля в 2023 года в 19:55 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия остановлено движение электричек и поездов", - говорится в сообщении.