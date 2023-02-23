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13 минут назад

В МЧС сообщили о приостановке движения поездов в Крыму из-за повреждения полотна

ТАСС

Железнодорожное полотно в селе Почтовое в Крыму повреждено, движение поездов по этому участку временно приостановлено, сообщает в четверг пресс-служба главного управления МЧС РФ по Республике Крым.

В Крыму повредили участок железной дороги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"23 февраля в 2023 года в 19:55 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия остановлено движение электричек и поездов", - говорится в сообщении.

К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа ГУ МЧС России по региону, а также ремонтная бригада на железнодорожном транспорте.

"Оповещены все службы взаимодействия. Организованы автобусы для транспортировки пассажиров в Симферополь", - отметили в пресс-службе.

К ликвидации последствий привлечены 36 человек и 14 единиц техники.

Происшествия,МЧС России,
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