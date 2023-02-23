В Крыму повредили участок железной дороги

Железнодорожное полотно в селе Почтовое в Крыму повреждено, движение поездов по этому участку временно приостановлено, сообщает в четверг пресс-служба главного управления МЧС РФ по Республике Крым.
"23 февраля в 2023 года в 19:55 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия остановлено движение электричек и поездов", - говорится в сообщении.
К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа ГУ МЧС России по региону, а также ремонтная бригада на железнодорожном транспорте.
"Оповещены все службы взаимодействия. Организованы автобусы для транспортировки пассажиров в Симферополь", - отметили в пресс-службе.
К ликвидации последствий привлечены 36 человек и 14 единиц техники.