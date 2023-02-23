В Турции произошло землетрясение

В провинции Хатай (Турция) зарегистрировано землетрясение магнитудой 5. Об этом пишет телеканал TRT Haber.

По данным телеканала, новое землетрясение произошло в районе Дафне в Хатае.

В Управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) пояснили, что очаг находился на глубине 9,76 километра.

Напомним, что в период с 6 по 23 февраля в Турции произошел ряд землетрясений, сопровождавшися сильными множественными афтершоками. Магнитуда толчков составила от 3 до 7. Жертвами природной катастрофы стали свыше 40 тыс. человек.