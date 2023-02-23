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19 минут назад

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Турции

Илья Родин

В провинции Хатай (Турция) зарегистрировано землетрясение магнитудой 5. Об этом пишет телеканал TRT Haber.

В Турции произошло землетрясение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным телеканала, новое землетрясение произошло в районе Дафне в Хатае.

В Управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) пояснили, что очаг находился на глубине 9,76 километра.

Напомним, что в период с 6 по 23 февраля в Турции произошел ряд землетрясений, сопровождавшися сильными множественными афтершоками. Магнитуда толчков составила от 3 до 7. Жертвами природной катастрофы стали свыше 40 тыс. человек.

Число жертв землетрясений в Турции превысило 43,5 тысячи человек

Ранее сообщалось, что по распоряжению мэрии Стамбула строители начали снос ветхих зданий, а также построек, возведенных с нарушением соответствующих норм.

Происшествия,В мире,землетрясение,
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