В российском городе неизвестные подожгли военкомат

В четверг, 23 февраля, неизвестные подожгли военкомат в Мурманске. О происшествии в российском городе сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел утром на улице Капитана Орликовой. Жительница дома, расположенного рядом с учреждением, вызвала экстренные службы после того, как почувствовала запах гари. Прибывшие на место сотрудники ликвидировали возгорание в течение 10 минут, никто не пострадал.

Отмечается, что в результате инцидента повредилась только внешняя часть оконной рамы военкомата. Информации о совершивших поджог не приводится.