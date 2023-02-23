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18 минут назад

«Сейсмическая волна»: где могут произойти новые землетрясения после катаклизма в Турции

Вечерняя Москва

В Таджикистане на границе с Китаем произошло землетрясение. По предварительным данным, его магнитуда составила 7,3. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами, могло ли это быть последствием недавнего землетрясения в Турции и на каких еще территориях могут произойти подземные толчки.

«Сейсмическая волна»: где могут произойти новые землетрясения послe Турции
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Связи нет

В беседе с «ВМ» геофизик, сейсмолог, член-корреспондент РАН Петр Шебалин рассказал, что никакой связи между происшествиями в Таджикистане и Турции нет:

— Говорить о связи землетрясения с Турцией, учитывая такое расстояние, нельзя. Есть сейсмическая волна, которая могла распространиться в другие регионы, но она не может быть настолько сильной, поэтому вряд ли землетрясение в Таджикистане было спровоцировано тем, что произошло в Турции.

Главный научный сотрудник института космических исследований РАН и доктор физико-математических наук Сергей Пулинец выразил похожее мнение:

— Это произошло совсем в другом регионе, высоко в горах, не нанесло никакого ущерба людям, поэтому вряд ли у него есть связь с турецким землетрясением.

Где будут повторные катаклизмы

По словам Шебалина, землетрясения, спровоцированные произошедшим в Турции, могут случиться только в близлежащих регионах:

— Землетрясения, которые вызваны землетрясением в Турции, могут быть только рядом с ней, потому что там произошел основной толчок. В течение какого-то времени будут происходить повторные землетрясения. В этом сомнения нет.

Пулинец подтвердил, что такие землетрясения могут происходить в течение всего года:

— В конце года мы посчитаем, сколько произошло землетрясений с магнитудой больше 7. Обычно это от 10 до 15 в год.

И только тогда, отметил специалист, можно будет говорить, действительно ли турецкое землетрясение спровоцировало активизацию сейсмической активности.

Происшествия,Сергей Пулинец,Петр Шебалин,РАН,
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