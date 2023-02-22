В США произошло возгорание на ядерном объекте

На правительственном ядерном объекте Y-12 в США произошло возгорание. Пострадавших и выбросов радиации нет. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Y-12.

Фото: U.S. Air Force / Heide Couch U.S. Air Force / Heide Couch

Инцидент произошел в 17:15 по московскому времени 22 февраля. Возгорание зафиксировали в одном из производственных зданий в устройстве очистки воздуха. Его ликвидировали штатные специалисты при поддержке чрезвычайных служб.

«Весь персонал был эвакуирован. Пострадавших и заражения не обнаружено. Блокировки на объекте сняты. Всем сменам прибыть на работу в установленное время», — говорится в сообщении.