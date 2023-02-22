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36 минут назад

В США произошло возгорание на ядерном объекте

Елена Прошина

На правительственном ядерном объекте Y-12 в США произошло возгорание. Пострадавших и выбросов радиации нет. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Y-12.

В США произошло возгорание на ядерном объекте
Фото: U.S. Air Force / Heide CouchU.S. Air Force / Heide Couch

Инцидент произошел в 17:15 по московскому времени 22 февраля. Возгорание зафиксировали в одном из производственных зданий в устройстве очистки воздуха. Его ликвидировали штатные специалисты при поддержке чрезвычайных служб.

«Весь персонал был эвакуирован. Пострадавших и заражения не обнаружено. Блокировки на объекте сняты. Всем сменам прибыть на работу в установленное время», — говорится в сообщении.

Y-12 располагается в штате Теннесси и относится к Минэнерго США. Объект функционирует с 1943 года.

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