В Москве мужчина надругался над знакомой под угрозой убийством

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«Никулинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК РФ по Москве в отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера")», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, во вторник, 21 февраля, в квартире одного из домов на улице Академика Королева обвиняемый под угрозой убийством надругался над своей 32-летней знакомой.

Мужчину задержали по статье 91 УПК РФ. После сбора достаточного количества доказательств следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.