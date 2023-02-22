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1 час назад

В Москве мужчина надругался над знакомой под угрозой убийством

Мослента

Надругавшегося над своей знакомой мужчину задержали в Москве, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по столице.

В Москве мужчина надругался над знакомой под угрозой убийством
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.comMaksim Konstantinov / Globallookpress.com

«Никулинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК РФ по Москве в отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера")», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, во вторник, 21 февраля, в квартире одного из домов на улице Академика Королева обвиняемый под угрозой убийством надругался над своей 32-летней знакомой.

Мужчину задержали по статье 91 УПК РФ. После сбора достаточного количества доказательств следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.

Ранее сообщалось, что надругавшийся над девочкой на ледовой арене мужчина оказался серийным педофилом. Были установлены дополнительные эпизоды совершения им преступлений против половой неприкосновенности на северо-западе столицы.

Происшествия,Следственный комитет,
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