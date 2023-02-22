В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
56 минут назад

Россиян предупредили об активности мошенников перед 23 февраля и 8 марта

Елена Прошина

В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня в интернете на 35% выросло число фишинговых доменов, которые или уже ведут на мошеннические сайты или будут вести на них позже. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт по визуализации данных Angara Security Виктория Варламова.

Россиян предупредили об активности мошенников перед праздниками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, в январе и начале февраля 2023 года количество фишинговых доменов было значительно меньше, по сравнению с этими периодами в конце текущего месяца их число выросло на 35%, что указывает на «очевидный всплеск» активности мошенников перед праздниками.

Варламова отметила, что в ссылках злоумышленников чаще всего встречаются слова: flowers, love и podarok. Также мошенники активно используют названия популярных маркетплейсов и магазинов, в том числе Wildberries, Ozon и Eldorado. Эксперт напомнила, что фишинговые домены предназначены для хищения денежных средств и персональных данных или заражения устройств жертв вредоносным ПО.

Она подчеркнула, что специалисты Angara Security вместе с Роскомнадзором активно блокируют такие ресурсы, но их настолько много, что некоторые ссылки все еще находятся в открытом доступе.

Происшествия,Роскомнадзор,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий