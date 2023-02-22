Россиян предупредили об активности мошенников перед праздниками

В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня в интернете на 35% выросло число фишинговых доменов, которые или уже ведут на мошеннические сайты или будут вести на них позже. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт по визуализации данных Angara Security Виктория Варламова.
По ее словам, в январе и начале февраля 2023 года количество фишинговых доменов было значительно меньше, по сравнению с этими периодами в конце текущего месяца их число выросло на 35%, что указывает на «очевидный всплеск» активности мошенников перед праздниками.
Варламова отметила, что в ссылках злоумышленников чаще всего встречаются слова: flowers, love и podarok. Также мошенники активно используют названия популярных маркетплейсов и магазинов, в том числе Wildberries, Ozon и Eldorado. Эксперт напомнила, что фишинговые домены предназначены для хищения денежных средств и персональных данных или заражения устройств жертв вредоносным ПО.
Она подчеркнула, что специалисты Angara Security вместе с Роскомнадзором активно блокируют такие ресурсы, но их настолько много, что некоторые ссылки все еще находятся в открытом доступе.