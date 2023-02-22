Россиян предупредили об активности мошенников перед праздниками

В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня в интернете на 35% выросло число фишинговых доменов, которые или уже ведут на мошеннические сайты или будут вести на них позже. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт по визуализации данных Angara Security Виктория Варламова.

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По ее словам, в январе и начале февраля 2023 года количество фишинговых доменов было значительно меньше, по сравнению с этими периодами в конце текущего месяца их число выросло на 35%, что указывает на «очевидный всплеск» активности мошенников перед праздниками.

Варламова отметила, что в ссылках злоумышленников чаще всего встречаются слова: flowers, love и podarok. Также мошенники активно используют названия популярных маркетплейсов и магазинов, в том числе Wildberries, Ozon и Eldorado. Эксперт напомнила, что фишинговые домены предназначены для хищения денежных средств и персональных данных или заражения устройств жертв вредоносным ПО.