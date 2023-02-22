В Москве задержали подозреваемого в поджоге общежития

Правоохранительные органы столицы задержали предполагаемого в поджоге квартиры общежития на Международной улице. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что задержанного в ближайшее время отправят на допрос в Следственный комитет (СК) Москвы. Как сообщает старший помощник руководителя столичного главка СК, задержанный приехал в столицу из Белгородской области. Других подробностей о подозреваемом в СК не назвали.
21 февраля на Международной улице в Москве загорелся пятый этаж 16-этажного общежития. В огне погибли семь человек, из них двое детей. Ещё более десяти человек пострадали.
По предварительной версии следствия, пожар возник из-за поджога, который устроил один из жильцов по причине личной неприязни к соседям.