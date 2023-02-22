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47 минут назад

Приговор блогеру Белоцерковской вступил в силу

ТАССиещё 1

Заочный приговор в отношении блогера Вероники Белоцерковской, осужденной на девять лет колонии за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ, вступил в силу. Об этом ТАСС в среду сообщили в Басманном суде Москвы.

Приговор блогеру Белоцерковской вступил в силу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Приговор в отношении Белоцерковской обжалован не был и вступил в законную силу", - сказала собеседница агентства.

Рассмотрение дела прошло в отсутствие находящейся за границей обвиняемой, ее интересы представлял адвокат по назначению. Исполнение приговора может начаться после задержания Белоцерковской. Она обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

По данным следствия, на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) она опубликовала несколько записей с дискредитирующими ВС РФ сведениями. В мае прошлого года ее заочно арестовали по обвинению в совершении двух эпизодов публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Ее имущество в Москве и Петербурге арестовано.

Вероника Белоцерковская - автор популярных кулинарных книг, предприниматель, блогер. Является издателем журнала "Собака.ru" и владелицей кулинарной школы на юге Франции.

Происшествия,Вероника Белоцерковская,
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