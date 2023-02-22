Приговор блогеру Белоцерковской вступил в силу

Заочный приговор в отношении блогера Вероники Белоцерковской, осужденной на девять лет колонии за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ, вступил в силу. Об этом ТАСС в среду сообщили в Басманном суде Москвы.

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"Приговор в отношении Белоцерковской обжалован не был и вступил в законную силу", - сказала собеседница агентства.

Рассмотрение дела прошло в отсутствие находящейся за границей обвиняемой, ее интересы представлял адвокат по назначению. Исполнение приговора может начаться после задержания Белоцерковской. Она обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

По данным следствия, на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) она опубликовала несколько записей с дискредитирующими ВС РФ сведениями. В мае прошлого года ее заочно арестовали по обвинению в совершении двух эпизодов публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Ее имущество в Москве и Петербурге арестовано.