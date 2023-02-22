В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
9 минут назад

В Албании задержали танкер по подозрению в перевозке российской нефти

Елена Прошина

В Албании задержан танкер, который перевозил более 22 тысяч тонн нефти. По мнению местной полиции, груз является российским сырьем. Об этом пишет РБК.

В Албании задержали танкер по подозрению в перевозке нефти РФ
Фото: ТАССТАСС

Танкер был задержан 20 февраля в порту Дуррес на Адриатическом побережье в западной части Албании. По данным полицейской разведки, танкер под либерийским флагом должен был перевозить большое количество нефти. Силовики предположили, что этот груз вывезен из стран, на которые распространяется нефтяное эмбарго, а точнее - из России.

Как уточняется, танкер вышел из Азербайджана, в греческом порту Каламата его загрузили нефтью с другого судна.

О названии танкера и владельцах судна не сообщается. При этом отмечается, что нефть перевозилась без надлежащей документации. В результате были задержаны 22 члена экипажа, изъята судовая документация.

Европа столкнулась с новой угрозой на фоне отказа от газа из России

Ранее испанский порт Таррагона не впустил судно Maersk Magellan под сингапурским флагом. На его борту было дизельное топливо. Сообщается, что груз был загружен вблизи Гибралтарского пролива с судна Nobel, которое до 1 июля 2022 года ходило под российским флагом.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий