В Албании задержали танкер по подозрению в перевозке нефти РФ

В Албании задержан танкер, который перевозил более 22 тысяч тонн нефти. По мнению местной полиции, груз является российским сырьем. Об этом пишет РБК.
Танкер был задержан 20 февраля в порту Дуррес на Адриатическом побережье в западной части Албании. По данным полицейской разведки, танкер под либерийским флагом должен был перевозить большое количество нефти. Силовики предположили, что этот груз вывезен из стран, на которые распространяется нефтяное эмбарго, а точнее - из России.
Как уточняется, танкер вышел из Азербайджана, в греческом порту Каламата его загрузили нефтью с другого судна.
О названии танкера и владельцах судна не сообщается. При этом отмечается, что нефть перевозилась без надлежащей документации. В результате были задержаны 22 члена экипажа, изъята судовая документация.
Ранее испанский порт Таррагона не впустил судно Maersk Magellan под сингапурским флагом. На его борту было дизельное топливо. Сообщается, что груз был загружен вблизи Гибралтарского пролива с судна Nobel, которое до 1 июля 2022 года ходило под российским флагом.