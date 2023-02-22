В Албании задержали танкер по подозрению в перевозке нефти РФ

В Албании задержан танкер, который перевозил более 22 тысяч тонн нефти. По мнению местной полиции, груз является российским сырьем. Об этом пишет РБК.

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Танкер был задержан 20 февраля в порту Дуррес на Адриатическом побережье в западной части Албании. По данным полицейской разведки, танкер под либерийским флагом должен был перевозить большое количество нефти. Силовики предположили, что этот груз вывезен из стран, на которые распространяется нефтяное эмбарго, а точнее - из России.

Как уточняется, танкер вышел из Азербайджана, в греческом порту Каламата его загрузили нефтью с другого судна.

О названии танкера и владельцах судна не сообщается. При этом отмечается, что нефть перевозилась без надлежащей документации. В результате были задержаны 22 члена экипажа, изъята судовая документация.