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7 минут назад

Россиянин зарубил топором сожительницу во время конфликта

Lenta.ruиещё 1

В Бурятии задержали ранее судимого 44-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения зарубил топором 48-летнюю сожительницу. Об этом в среду, 22 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин зарубил топором сожительницу во время конфликта
Фото: Kevin Schmid / UnsplashKevin Schmid / Unsplash

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. По данным следствия, вечером 20 февраля мужчина во время конфликта с потерпевшей нанес ей множество ударов ножом и топором. Женщина скончалась на месте. На допросе россиянин рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления. Решается вопрос о заключении под стражу.

Ранее сообщалось, что в Калининграде суд дал 20 лет колонии мужчине, задушившему беременную сожительницу.

Происшествия,Следственный комитет,
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