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50 минут назад

Россиянин расстрелял двоих напарников за оскорбления и получил 16 лет колонии

Lenta.ruиещё 3

В Иркутской области суд приговорил к 16 годам лишения свободы местного жителя за убийство двух напарников. Об этом в среду, 22 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель прокуратуры региона Евгения Алферова.

Россиянин расстрелял напарников за оскорбления и получил 16 лет колонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина признан виновным по статьям об убийстве двух человек, покушении на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 19 ноября 2021 года фигурант поссорился с тремя напарниками по лесозаготовке. Тогда он поджег трактор, чтобы оппоненты вышли из бытового вагончика, а затем стал расстреливать их из ружья. Одному из потерпевших удалось выжить.

На допросе следователям мужчина рассказал, что часто конфликтовал с жертвами из-за неприязненных отношений. Они оскорбляли осужденного, уточнила «Ленте.ру» представитель областного управления Следственного комитета России Карина Головачева.

Происшествия,Карина Головачева,Следственный комитет,
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