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10 минут назад

Дело Тесака прекратили по просьбе родственников

Lenta.ru

Мытищинский городской суд прекратил уголовное дело ныне покойного националиста Максима Марцинкевича (известного как Тесак) по просьбе его родственников. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Дело Тесака прекратили по просьбе родственников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, соответствующее ходатайство в суд подал отец Марцинкевича. Он согласился с прекращением уголовного дела сына в связи с его смертью.

«Семья националиста прекратила борьбу за его доброе имя, после того как ей отказали в посмертном рассмотрении дела с участием присяжных», — говорится в статье.

Максима Марцинкевича 16 сентября 2020 года обнаружили мертвым в одиночной камере СИЗО №3 Челябинска, где он временно находился для дальнейшей пересылки в Москву. Согласно официальной версии, националист покончил с собой, но в найденной у него во рту предсмертной записке он написал, что опасается за свою жизнь.

Происшествия,Максим Марцинкевич,Коммерсант,
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