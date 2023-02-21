Дело Тесака прекратили по просьбе родственников

По информации издания, соответствующее ходатайство в суд подал отец Марцинкевича . Он согласился с прекращением уголовного дела сына в связи с его смертью.

«Семья националиста прекратила борьбу за его доброе имя, после того как ей отказали в посмертном рассмотрении дела с участием присяжных», — говорится в статье.

Максима Марцинкевича 16 сентября 2020 года обнаружили мертвым в одиночной камере СИЗО №3 Челябинска, где он временно находился для дальнейшей пересылки в Москву. Согласно официальной версии, националист покончил с собой, но в найденной у него во рту предсмертной записке он написал, что опасается за свою жизнь.