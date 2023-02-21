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17 минут назад

ТАСС: причиной пожара в здании с отелем в центре Москвы является поджог

RT на русском

Поджог является предварительной причиной пожара в здании с отелем «МКМ» на Международной улице в центре Москвы.

Названа причина пожара в здании с отелем в центре Москвы
Фото: ТАССТАСС

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«По словам очевидцев, один из жильцов квартиры поджёг вещи в коридоре здания, где находятся квартиры бывшего общежития, и начался пожар. Сейчас все обстоятельства устанавливаются», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в горящем отеле «МКМ» в центре Москвы составляет 100 кв. м. Сотрудниками МЧС были спасены 50 человек. Пострадали в результате возгорания пять человек.

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