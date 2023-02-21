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1 час назад

Сильный ветер сорвал крышу с пятиэтажки на Кубани

Илья Родин

В Курганинске (Краснодарский край) сильный порыв ветра сорвал крышу с пятиэтажного жилого дома. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

В МЧС отметили, что скорость ветра составила порядка 23 м/с. Он повредил крышу здания на площади 300 кв. м.

При инциденте никто не пострадал, уточнили в пресс-службе. Последствия в настоящее время ликвидируют 36 человек и 11 единиц спецтехники.

В прокуратуре Курганинского района пояснили, что ремонтные работы находятся на контроле специалистов ведомства.

Мэр города Василий Руденко призвал жителей без необходимости не выходить на улицу и не выпускать детей.

Происшествия,Видео,Василий Руденко,
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