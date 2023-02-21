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19 минут назад

Тело 15-летнего школьника нашли в заброшенном здании в Подмосковье

Мослента

В заброшенном здании в Звенигороде найдено тело 15-летнего школьника, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области. На теле подростка обнаружили повреждения, характерные при падении с высоты.

Тело 15-летнего школьника нашли в заброшенном здании в Подмосковье
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

«Предварительно установлено, что 15-летний подросток совместно со своими друзьями проводил время в пустующем здании. Травмы, несовместимые с жизнью, он получил в результате падения с технического этажа», — сообщает ведомство.

По данным прокуратуры, мальчик упал, проходя по потолочным балкам. Подростка госпитализировали с травмами различной степени тяжести, но спасти его не удалось.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»). Ход и результаты расследования поставлены под контроль прокуратурой.

Ранее у многоэтажки в Москве нашли тела двух подростков. На них зафиксировали повреждения, характерные для падения с большой высоты.

Происшествия,Следственный комитет,
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