Тело 15-летнего школьника нашли в заброшенном здании в Подмосковье

В заброшенном здании в Звенигороде найдено тело 15-летнего школьника, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области. На теле подростка обнаружили повреждения, характерные при падении с высоты.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру» Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

«Предварительно установлено, что 15-летний подросток совместно со своими друзьями проводил время в пустующем здании. Травмы, несовместимые с жизнью, он получил в результате падения с технического этажа», — сообщает ведомство.

По данным прокуратуры, мальчик упал, проходя по потолочным балкам. Подростка госпитализировали с травмами различной степени тяжести, но спасти его не удалось.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»). Ход и результаты расследования поставлены под контроль прокуратурой.