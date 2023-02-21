В Москве загорелся отель

В Москве в отеле «МКМ» произошло возгорание. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На Международной улице, дом 15, в отеле «МКМ», начался пожар», - уточнил источник.

Отмечается, что специалисты экстренных служб осуществляют эвакуацию людей. В частности, троих удалось спасти по маршевым лестницам.

Причиной пожара предположительно стало то, что один из постояльцев отеля «Москабельмет» поджег вещи.

В МЧС пояснили, что возгорание началось на пятом этаже 16-этажного здания.