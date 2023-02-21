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19 минут назад

В Москве загорелся отель

Илья Родин

В Москве в отеле «МКМ» произошло возгорание. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На Международной улице, дом 15, в отеле «МКМ», начался пожар», - уточнил источник.

Отмечается, что специалисты экстренных служб осуществляют эвакуацию людей. В частности, троих удалось спасти по маршевым лестницам.

Причиной пожара предположительно стало то, что один из постояльцев отеля «Москабельмет» поджег вещи.

В МЧС пояснили, что возгорание началось на пятом этаже 16-этажного здания.

Уточняется, что удалось спасти 11 человек, из них 7 детей.

Происшествия,Видео,
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