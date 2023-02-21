Сухогруз переломило пополам в порту Новороссийска

В новороссийском порту днем 21 февраля потерпел бедствие сухогруз SEAMARK. Об этом сообщает «Блокнот Новороссийск» со ссылкой на «достоверный источник».

По данным издания, из-за шторма сухогруз «буквально сложило пополам».

На его борту началась спасательная операция. Экипаж эвакуируют на шлюпках (по данным Telegram-канала «112», всех моряков уже удалось спасти).

«112» отмечает, что SEAMARK находился в 415-м районе якорной стоянки порта.

Источник «Блокнота» заявил, что SEAMARK исчез с радаров около двух часов дня и в его сторону сразу выдвинулись буксиры.

Сухогруз шел под флагом Коморских островов и перевозил гранит и щебенку.