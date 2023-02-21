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38 минут назад

Сухогруз переломило пополам в порту Новороссийска

Мария Иванова

В новороссийском порту днем 21 февраля потерпел бедствие сухогруз SEAMARK. Об этом сообщает «Блокнот Новороссийск» со ссылкой на «достоверный источник».

По данным издания, из-за шторма сухогруз «буквально сложило пополам».

На его борту началась спасательная операция. Экипаж эвакуируют на шлюпках (по данным Telegram-канала «112», всех моряков уже удалось спасти).

«112» отмечает, что SEAMARK находился в 415-м районе якорной стоянки порта.

Источник «Блокнота» заявил, что SEAMARK исчез с радаров около двух часов дня и в его сторону сразу выдвинулись буксиры.

Сухогруз шел под флагом Коморских островов и перевозил гранит и щебенку.

В феврале Краснодарский край столкнулся с серией штормов. В ночь на 7 февраля ураганный ветер разрушил кровли в школе, 13-этажном доме в Новороссийске и еще десятке зданий. Ветер повалил 25 деревьев, было зафиксировано более ста аварийных отключений электричества.

Происшествия,Видео,Новороссийский морской торговый порт,
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