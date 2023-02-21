Сухогруз переломило пополам в порту Новороссийска

В новороссийском порту днем 21 февраля потерпел бедствие сухогруз SEAMARK. Об этом сообщает «Блокнот Новороссийск» со ссылкой на «достоверный источник».
По данным издания, из-за шторма сухогруз «буквально сложило пополам».
На его борту началась спасательная операция. Экипаж эвакуируют на шлюпках (по данным Telegram-канала «112», всех моряков уже удалось спасти).
«112» отмечает, что SEAMARK находился в 415-м районе якорной стоянки порта.
Источник «Блокнота» заявил, что SEAMARK исчез с радаров около двух часов дня и в его сторону сразу выдвинулись буксиры.
Сухогруз шел под флагом Коморских островов и перевозил гранит и щебенку.
В феврале Краснодарский край столкнулся с серией штормов. В ночь на 7 февраля ураганный ветер разрушил кровли в школе, 13-этажном доме в Новороссийске и еще десятке зданий. Ветер повалил 25 деревьев, было зафиксировано более ста аварийных отключений электричества.