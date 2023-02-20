Фигурантов дела о покушении на журналиста Соловьева обвинили в терроризме

По делу проходят шесть россиян, входящих в запрещенную в России неонацистскую террористическую организацию National Socialism/White Power. По данным ФСБ, они планировали подорвать автомобиль Соловьева. Изначально им вменялось воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Теперь им инкриминируют участие в террористической организации, незаконный оборот оружия и взрывных устройств, а также уничтожение и повреждение имущества. При обысках у них нашли коктейли Молотова и огнестрельное оружие. Следствие считает, что они причастны к поджогам административных зданий и служебных автомобилей в знак протеста против спецоперации на Украине.