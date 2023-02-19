Конфликт в московском метро закончился поножовщиной

Сотрудники полиции задержали мужчину, который в ходе конфликта на выходе из вестибюля станции метро "Киевская" Филевской линии метро Москвы ножом ранил в живот и шею оппонента. Как отметила в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк , пострадавший госпитализирован.

"18 февраля на выходе из вестибюля станции метро "Киевская" Филевской линии Московского метрополитена между двумя мужчинами возник конфликт. Один из них нанес своему оппоненту несколько ножевых ранений шеи и живота, после чего скрылся. Очевидцы произошедшего сообщили о случившемся в полицию. Пострадавший нарядом скорой медицинской помощи госпитализирован", - сказала она.

По словам Волк, полицейские опросили очевидцев произошедшего. Также они изучили камеры видеонаблюдения, составили ориентировку на подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). "Спустя несколько часов сотрудниками полиции подозреваемый был задержан по горячим следам и доставлен в отдел полиции для разбирательства", - добавила представитель ведомства, отметив, что задержанным оказался 64-летний уроженец Коми. У него обнаружен и изъят нож.