Конфликт в московском метро закончился поножовщиной

Сотрудники полиции задержали мужчину, который в ходе конфликта на выходе из вестибюля станции метро "Киевская" Филевской линии метро Москвы ножом ранил в живот и шею оппонента. Как отметила в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк, пострадавший госпитализирован.
"18 февраля на выходе из вестибюля станции метро "Киевская" Филевской линии Московского метрополитена между двумя мужчинами возник конфликт. Один из них нанес своему оппоненту несколько ножевых ранений шеи и живота, после чего скрылся. Очевидцы произошедшего сообщили о случившемся в полицию. Пострадавший нарядом скорой медицинской помощи госпитализирован", - сказала она.
По словам Волк, полицейские опросили очевидцев произошедшего. Также они изучили камеры видеонаблюдения, составили ориентировку на подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). "Спустя несколько часов сотрудниками полиции подозреваемый был задержан по горячим следам и доставлен в отдел полиции для разбирательства", - добавила представитель ведомства, отметив, что задержанным оказался 64-летний уроженец Коми. У него обнаружен и изъят нож.
Установлено, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления.