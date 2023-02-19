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40 минут назад

Пожар произошел на мебельной фабрике под Пензой

Елена Прошина

В городе Кузнецк (Пензенская область) на мебельной фабрике произошло возгорание площадью 1,2 тыс. кв. м. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел на мебельной фабрике под Пензой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе уточнили, что в 14:20 мск произошел пожар в одном из производственных цехов предприятия.

В 15:06 мск пожар был локализован на площади 1 200 кв. м. Открытое горение удалось ликвидировать к 16:20, отметили в ведомстве.

В МЧС пояснили, что в тушении пожара принимали участие 48 специалистов экстренных служб. Кроме того, были задействованы 15 единиц специальной техники.

По данным агентства, в результате происшествия никто не пострадал.

Мебельная фабрика, пострадавшая от пожара, является зданием переменной этажности с третьей степенью огнестойкости, сообщает портал Penzainform.

Причины возгорания устанавливаются.

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