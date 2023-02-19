Голый дебошир на взлетной полосе в Домодедово объяснил свое поведение

Голый дебошир, который выбежал из самолета рейса Москва — Казань и снял верхнюю одежду прямо на взлетной полосе в аэропорту Домодедово , объяснил свое поведение и заявил, что разделся из-за страха полетов. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД МЕДИА».

«Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские приняли решение доставить пассажира в дежурную часть линейного подразделения для дальнейшего разбирательства. Рейс вылетел без задержек. Житель Ульяновска 1990 года рождения объяснил свое поведение тем, что очень боится летать. Свою вину он признал полностью», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что пассажир рейса Москва — Казань устроил дебош на борту самолета в Домодедово, а затем выбежал на взлетно-посадочную полосу и разделся по пояс. После неоднократных замечаний со стороны бортпроводников он внезапно выбежал из самолета, стал ругаться с сотрудниками аэропорта, а затем сбрасывать с себя одежду и попал на видео очевидцев.