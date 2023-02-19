В Томской области мать нашла тело шестимесячного сына между диваном и стенкой

Мать мальчика утверждает, что вечером 18 февраля 2023 года легла спать на разложенный диван вместе с шестимесячным сыном. Проснувшись, она не увидела рядом ребенка. Женщина обнаружила мальчика, торчащего вверх ногами, между диваном и стеной комнаты. Ребенок не подавал признаков жизни. Женщина вызвала бригаду скорой медицинской помощи, однако медики смогли лишь зафиксировать смерть ребенка. Его тело отправлено на экспертизу, чтобы установить причину гибели.