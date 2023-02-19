В Томской области мать нашла тело шестимесячного сына между диваном и стенкой

В Колпашево Томской области погиб ребенок при невыясненных обстоятельствах. Мать нашла тело шестимесячного сына между диваном и стенкой, сообщает РЕН ТВ.
Мать мальчика утверждает, что вечером 18 февраля 2023 года легла спать на разложенный диван вместе с шестимесячным сыном. Проснувшись, она не увидела рядом ребенка. Женщина обнаружила мальчика, торчащего вверх ногами, между диваном и стеной комнаты. Ребенок не подавал признаков жизни. Женщина вызвала бригаду скорой медицинской помощи, однако медики смогли лишь зафиксировать смерть ребенка. Его тело отправлено на экспертизу, чтобы установить причину гибели.
Уточняется, что в семье проживает еще четверо детей.