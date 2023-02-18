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1 час назад

Двое пьяных москвичей пытались зарезать таксиста во время поездки

Газета.Ru

В Москве двое пьяных мужчин набросились с ножом на водителя такси. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Двое пьяных москвичей пытались зарезать таксиста во время поездки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел вечером 17 февраля в центре столицы. По данным источника, таксист должен был отвезти пассажиров в область.

Во время поездки один из россиян схватил водителя за голову и приставил к нему нож. Вскоре мужчине удалось выбраться из авто и вызвать полицию.

Спустя некоторое время дебоширы были задержаны.

Ранее стало известно, что в Петербурге агрессивный местный житель жестоко избил свою супругу и приемного сына в подъезде дома. После происшествия жители дома опубликовали кадры, на которых весь этаж был в крови.

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