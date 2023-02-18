Двое пьяных москвичей пытались зарезать таксиста во время поездки

В Москве двое пьяных мужчин набросились с ножом на водителя такси. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Инцидент произошел вечером 17 февраля в центре столицы. По данным источника, таксист должен был отвезти пассажиров в область.

Во время поездки один из россиян схватил водителя за голову и приставил к нему нож. Вскоре мужчине удалось выбраться из авто и вызвать полицию.

Спустя некоторое время дебоширы были задержаны.