Суд арестовал обвиняемых в захвате заложников в Москве

Обвиняемых в захвате заложницы и ранении начальника московского угрозыска заключили под стражу на два месяца – до 17 апреля. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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В деле два фигуранта - Андрей Сафронов и Александр Горюнков.

Сафронов не признал вину. Следствие считает, что он употреблял наркотики и алкоголь.

Александр Горюнков заявил, что работает на стройке, давно не видел супругу и детей.

Поэтому он попросил не сажать его в СИЗО, а ограничиться домашним арестом.

«Я один кормильщик, должен обеспечить их быт», - сказал он.

Пресненский районный суд Москвы вынес постановление об аресте обоих мужчин.

Накануне двое мужчин под видом инкассаторов пытались ограбить цветочный магазин на улице Таганской. Узнав о прибытии силовиков, они взяли в заложники женщину.