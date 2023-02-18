Суд арестовал обвиняемых в захвате заложников в Москве

Обвиняемых в захвате заложницы и ранении начальника московского угрозыска заключили под стражу на два месяца – до 17 апреля. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
В деле два фигуранта - Андрей Сафронов и Александр Горюнков.
Сафронов не признал вину. Следствие считает, что он употреблял наркотики и алкоголь.
Александр Горюнков заявил, что работает на стройке, давно не видел супругу и детей.
Поэтому он попросил не сажать его в СИЗО, а ограничиться домашним арестом.
«Я один кормильщик, должен обеспечить их быт», - сказал он.
Пресненский районный суд Москвы вынес постановление об аресте обоих мужчин.
Накануне двое мужчин под видом инкассаторов пытались ограбить цветочный магазин на улице Таганской. Узнав о прибытии силовиков, они взяли в заложники женщину.
Операцией по освобождению заложницы руководил начальник Московского угрозыска, генерал-майор Сергей Кузьмин. Его обвиняемые ранили в руку.