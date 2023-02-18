В Хмельницкой области произошли два взрыва

В Хмельницком (запад Украины) в субботу, 18 февраля, произошли два взрыва, рассказал в своем Telegram-канале руководитель областной администрации Сергей Гамалий. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что Гамалий первоначально заявил об одном взрыве. Буквально через минуту он сообщил, что в городе зафиксировано второе попадание.

Глава администрации призвал жителей оставаться в укрытиях.

Во время взрыва, по предварительным данным, пострадала подстанция, добавляет RT в своем Telegram-канале.