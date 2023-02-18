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1 час назад

В Хмельницком произошли два взрыва

Илья Родин

В Хмельницком (запад Украины) в субботу, 18 февраля, произошли два взрыва, рассказал в своем Telegram-канале руководитель областной администрации Сергей Гамалий. Об этом пишет ТАСС.

В Хмельницкой области произошли два взрыва
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Гамалий первоначально заявил об одном взрыве. Буквально через минуту он сообщил, что в городе зафиксировано второе попадание.

Глава администрации призвал жителей оставаться в укрытиях.

Во время взрыва, по предварительным данным, пострадала подстанция, добавляет RT в своем Telegram-канале.

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Дым после прилетов распространяется столь активно, что его видно из всех уголков города, уточняет канал Readovka.

Происшествия,СВО,Сергей Гамалий,
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