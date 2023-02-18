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30 минут назад

Работу на месте крушения вертолета на Сахалине приостановили из-за непогоды

ТАССиещё 1

Спасатели приостановили работу на месте крушения Robinson R-44 у горы Красной в Южно-Сахалинске из-за погодных условий. Об этом сообщили в субботу ТАСС в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Работу на месте крушения вертолета на Сахалине приостановили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Отправить вертолет Ми-8 к месту крушения Robinson R-44 у горы Красной в Южно-Сахалинске пока не представляется возможным по погодным условиям", - сообщили в экстренной службе.

По информации экстренной службы, позже на место ЧП будет направлена наземная группа спасателей и волонтеров. Ранее в МЧС сообщали, что вертолет Ми-8 приведен в режим готовности. К работе было привлечено 18 сотрудников и 8 единиц техники.

В пятницу, 17 февраля, на Сахалине совершил жесткую посадку вертолет Robinson R-44. По данным ГУ МЧС России по Сахалинской области, на борту находились три человека - пилот и два пассажира. В результате крушения погибли два человека, один пострадал и был вертолетом госпитализирован в областную больницу в Южно-Сахалинске. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

Происшествия,МЧС России,
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