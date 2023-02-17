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8 минут назад

Появились подробности захвата заложников в цветочном магазине в Москве

Елена Прошина

Преступников, захвативших людей в цветочном магазине на Таганской улице в Москве, было двое, они приехали на бронированной машине и имели при себе травматический пистолет и нож. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Появились подробности захвата заложников в цветочном магазине в Москве
Фото: кадр из видео телеграм-канал "Shot"кадр из видео телеграм-канал "Shot"

Подробностями случившегося с каналом поделилась одна из заложников — женщина-продавец. По ее словам, мужчины ворвались в магазин, выстрелив из него один раз.

Неизвестный взял в заложники людей в магазине в Москве

Помимо нее внутри помещения находилась еще одна девушка.

Злоумышленники не требовали у женщин денег, но и не отпускали.

«Просил какой-то зеленый коридор куда-то. Говорил: "Ребенок болен, ребенка убивают". Обещал нас не трогать», — рассказала продавщица.

Потом ей удалось уговорить их и выйти на улицу, где она смогла вызвать полицию. Другая девушка осталась с преступниками внутри. Согласно описанию, одному мужчине было около 50-ти лет и он долго говорил с кем-то по телефону, а другому — примерно 35 и он имел синяк под глазом.

«Но второго он почему-то тоже на колени посадил в зале, а потом и вовсе уволок в подсобку», — отметила женщина.

На данный момент оба мужчины задержаны. Рядом с магазином обнаружили светло-желтый автомобиль. По предварительным данным, он принадлежит преступникам и является бронированным. Через лобовое стекло в машине виден вымпел пограничной службы.

Согласно информации SHOT https://t.me/shot_shot/48506, во время задержания главный злоумышленник стрелял в полицейского. Предполагается, что оба мужчины находились в невменяемом состоянии.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и захват заложников. Ход расследования контролирует прокуратура Москвы.

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