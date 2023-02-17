В Уфе произошел пожар на складе химического предприятия

Там уточнили, что речь идет о складе предприятия по улице Путейская, дом №25/3. Дежурная часть получила сообщение о пожаре в 19:52. На место были направлены силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона. Пожару присвоили второй уровень сложности. К его тушению привлекли 69 человек и 24 единицы техники, в том числе 49 человек и 16 единиц техники МЧС.