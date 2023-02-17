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14 минут назад

В Уфе произошел пожар на складе химического предприятия

Елена Прошина

На складе предприятия «Крезол» в Уфе произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике Башкортостан.

В Уфе произошел пожар на складе химического предприятия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там уточнили, что речь идет о складе предприятия по улице Путейская, дом №25/3. Дежурная часть получила сообщение о пожаре в 19:52. На место были направлены силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона. Пожару присвоили второй уровень сложности. К его тушению привлекли 69 человек и 24 единицы техники, в том числе 49 человек и 16 единиц техники МЧС.

СМИ: на оборонном заводе под Самарой прогремел взрыв

По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал. Его площадь составила 200 квадратных метров. К 21:18 удалось ликвидировать открытое горение.

«Крезол» является крупнейшим производителем и поставщиком реагентов, лабораторного оборудования и мебели. Предприятие производит реактивную химию различной квалификации и широкого применения.

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