Неизвестный взял в заложники людей в магазине в Москве

Неизвестный мужчина взял в заложники людей в магазине цветов на улице Таганской в Москве, со ссылкой на очевидцев сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источников, на месте работает полиция. По предварительным данным, нарушитель отпустил девушку. При этом общее число людей в магазине неизвестно. Официальной информации о происшествии пока нет.