Коллекторы довели до самоубийства молодую мать в Подмосковье

27-летняя жительница Балашихи Светлана Ерофеева покончила жизнь самоубийством из-за коллекторов. У неё остался муж и двое детей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: Соцсети Соцсети

Родственники погибшей сообщили, что коллекторы долгое время угрожали Светлане и её близким из-за долга в 300 тысяч рублей. При этом некоторые из родственников высказывали негатив в адрес Светланы из-за постоянных звонков и визитов из коллекторского агентства.

Предположительно, это и послужило причиной трагедии – незадолго до самоубийства Светлана встретила на улице тётю, которую также недавно посещали коллекторы. Между родственницами завязался скандал, который перерос в драку. Через некоторое время после ссоры тело Светланы нашли возле дома – судя по полученным травмам, девушка спрыгнула с высоты. Перед смертью девушка оставила записку: «Прости, Лёша. Замучили кредиты!».