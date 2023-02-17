На Курском вокзале задержали мужчину с противопехотными минами

Как уточнили в правоохранительных органах, мужчина был задержан на входе в вокзал при прохождении через рамки металлоискателя. По предварительным данным, у задержанного при себе были две противопехотные мины. По другим данным, у мужчины обнаружили гранаты Ф-1. Кроме того, есть сведения, что обнаружены также 4 взрывателя и еще одно неустановленное взрывное устройство.