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56 минут назад

СМИ сообщили о задержании на Курском вокзале мужчины с минами

Елена Прошина

В Москве на Курском вокзале задержан мужчина, пытавшийся пройти с двумя противопехотными минами. Об этом сообщает РИА Новости.

На Курском вокзале задержали мужчину с противопехотными минами
Фото: ТАССТАСС

Как уточнили в правоохранительных органах, мужчина был задержан на входе в вокзал при прохождении через рамки металлоискателя. По предварительным данным, у задержанного при себе были две противопехотные мины. По другим данным, у мужчины обнаружили гранаты Ф-1. Кроме того, есть сведения, что обнаружены также 4 взрывателя и еще одно неустановленное взрывное устройство.

Задержанный доставлен в отдел полиции. В настоящее время в отношении него проводится проверка. Территория вокзала оцеплена. На месте работают сотрудники спецслужб.

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