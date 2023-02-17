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1 час назад

Человека с предметом, похожим на гранату, задержали на Курском вокзале

Вечерняя Москва

В пешеходном тоннеле Курского вокзала в Москве задержали мужчину с предметами, внешне напоминающими взрывоопасные снаряды. Об этом стало известно в пятницу, 17 февраля.

На Курском вокзале задержали мужчину с похожим на снаряд предметом
Фото: ТАССТАСС

По предварительной информации, при себе у злоумышленника были две противопехотные мины, четыре взрывателя и еще одно взрывное устройство. Сотрудники вокзала узнали об этом в момент прохождения подозреваемым металлоискателя.

На месте происшествия работают экстренные службы города. Территория вокзала оцеплена, сообщил «360».

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ в Калужской области пресекли готовящийся теракт. Злоумышленники планировали серию взрывов на местном предприятии химической промышленности.

Происшествия,ФСБ,
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