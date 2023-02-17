На Курском вокзале задержали мужчину с похожим на снаряд предметом

В пешеходном тоннеле Курского вокзала в Москве задержали мужчину с предметами, внешне напоминающими взрывоопасные снаряды. Об этом стало известно в пятницу, 17 февраля.

По предварительной информации, при себе у злоумышленника были две противопехотные мины, четыре взрывателя и еще одно взрывное устройство. Сотрудники вокзала узнали об этом в момент прохождения подозреваемым металлоискателя.