Тело 80-летней пенсионерки нашли на перекрестке в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга обнаружили на улице тело пожилой женщины. Об этом сообщает Е1.RU.

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Пенсионерку без признаков жизни нашли 18 февраля на перекрестке Начдива Васильева — Викулова. Вскоре на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которым удалось установить личность женщины.

По предварительным данным, смерть 80-летней россиянки не связана с криминалом. По версии правоохранителей, пенсионерка скончалась из-за хронического заболевания.

По факту смерти женщины проводится доследственная проверка.

"Тело направят на вскрытие, чтобы выяснить точную причину смерти", — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального СУ СК.