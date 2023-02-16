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47 минут назад

В Турции произошло еще одно землетрясение

Елена Прошина

Согласно сообщениям местных сейсмологов, на севере Турции произошло ещё одно землетрясение. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Турции произошло еще одно землетрясение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что толчки ощущались в провинции Хатай. Сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 5,1. Как уточнили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий, очаг землетрясения располагался в море на расстоянии пяти километров от берега и на глубине в девять километров.

Отмечается, что жители провинции почувствовали толчки, а несколько повреждённых ранее зданий окончательно обрушились.

6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло несколько землетрясений с магнитудой 7.4 балла. В результате катастрофы погибло более 36 тысяч жителей Турции, ещё более 108 тысяч ранены. На территории Сирии жертвы превысили 9 тысяч человек, ещё более 14 тысяч были ранены. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, эта катастрофа стала самым большим стихийным бедствием в стране с 1939 года.

Происшествия,Реджеп Эрдоган,
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