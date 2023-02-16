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26 минут назад

В США сошел с рельсов поезд с опасными веществами

Илья Родин

В городе Ван-Бьюрен штата Мичиган (США) сошел с рельсов товарный поезд, в одном из вагонов которого находились опасные материалы. Об этом пишет Fox News со ссылкой на источник.

В США сошел с рельсов поезд с опасными веществами
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что крушение поезда произошло почти через две недели после катастрофы в штате Огайо, во время которой в воздух в большом количестве попали токсичные вещества.

По данным телеканала, опасные вещества были только в одном из вагонов поезда.

Уточняется, что при крушении никто не пострадал. Вагон с опасными материалами был поднят и удален в безопасное место.

Вместе с тем, пояснили в полиции, дороги в этом районе будут закрыты на время проведения расследования.

В региональном департаменте экологии заметили, что получили данные о крушении поезда. По предварительным данным, угрозы для населения нет.

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