В Дагестане произошел пожар на автозаправке

"В 19:50 мск 16 февраля <...> поступила информация о том, что в Табасаранском районе в населенном пункте Хучни произошло возгорание в боксе для установки газового оборудования на территории автозаправочной станции "Ватан". В результате пожара пострадал один человек, который очевидцами с ожогами конечностей доставлен в Табасаранскую районную больницу. Имеется угроза распространения на АЗС", - говорится в сообщении.