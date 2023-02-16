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26 минут назад

В Дагестане произошел пожар на автозаправке

ТАСС

Один человек госпитализирован в результате возгорания в боксе для газового оборудования на заправке в населенном пункте Хучни Дагестана, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

В Дагестане произошел пожар на автозаправке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 19:50 мск 16 февраля <...> поступила информация о том, что в Табасаранском районе в населенном пункте Хучни произошло возгорание в боксе для установки газового оборудования на территории автозаправочной станции "Ватан". В результате пожара пострадал один человек, который очевидцами с ожогами конечностей доставлен в Табасаранскую районную больницу. Имеется угроза распространения на АЗС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь пожара составляет 70 кв. м. В 19:57 мск объявлен ранг пожара № 1-БИС.

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