В Дагестане произошел пожар на автозаправке

Один человек госпитализирован в результате возгорания в боксе для газового оборудования на заправке в населенном пункте Хучни Дагестана, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.
"В 19:50 мск 16 февраля <...> поступила информация о том, что в Табасаранском районе в населенном пункте Хучни произошло возгорание в боксе для установки газового оборудования на территории автозаправочной станции "Ватан". В результате пожара пострадал один человек, который очевидцами с ожогами конечностей доставлен в Табасаранскую районную больницу. Имеется угроза распространения на АЗС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что площадь пожара составляет 70 кв. м. В 19:57 мск объявлен ранг пожара № 1-БИС.