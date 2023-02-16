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36 минут назад

Власти Крыма отреагировали на сообщения о взрыве

Илья Родин

Подразделения ВС РФ проводят занятия по боевому слаживанию в районе города Армянск (Крым), рассказал в своем Telegram-канале советник главы региона Олег Крючков. Он добавил, что используются боеприпасы различных типов.

Власти Крыма отреагировали на сообщения о взрыве
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что ранее в интернете появились публикации о взрыве в районе Армянска, а также о появлении облака дыма.

Крючков пояснил, что севернее города российские военные проводят боевое слаживание.

Он добавил, что следует доверять только официальным, проверенным источникам данных.

Олег Крючков уточнил, что в городе Армянск «никаких взрывов не было», сообщает РИА «Новости».

Происшествия,Олег Крючков,Верховный суд,
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