Власти Крыма отреагировали на сообщения о взрыве

Подразделения ВС РФ проводят занятия по боевому слаживанию в районе города Армянск (Крым), рассказал в своем Telegram-канале советник главы региона Олег Крючков. Он добавил, что используются боеприпасы различных типов.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что ранее в интернете появились публикации о взрыве в районе Армянска, а также о появлении облака дыма.

Крючков пояснил, что севернее города российские военные проводят боевое слаживание.

Он добавил, что следует доверять только официальным, проверенным источникам данных.