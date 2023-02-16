Власти Крыма отреагировали на сообщения о взрыве

Подразделения ВС РФ проводят занятия по боевому слаживанию в районе города Армянск (Крым), рассказал в своем Telegram-канале советник главы региона Олег Крючков. Он добавил, что используются боеприпасы различных типов.
Отмечается, что ранее в интернете появились публикации о взрыве в районе Армянска, а также о появлении облака дыма.
Крючков пояснил, что севернее города российские военные проводят боевое слаживание.
Он добавил, что следует доверять только официальным, проверенным источникам данных.
Олег Крючков уточнил, что в городе Армянск «никаких взрывов не было», сообщает РИА «Новости».