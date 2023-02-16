В тот же день Всемирная организация здравоохранения признала землетрясения в Турции и Сирии сильнейшими в Европе за столетие. Региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге сообщил, что организация инициировала крупнейшее развертывание бригад скорой медицинской помощи в своей истории в связи с землетрясениями — они необходимы для замены разрушенных больниц. Также ВОЗ обратилась с призывом выделить 43 миллиона долларов на оказание помощи пострадавшим от землетрясения и, вероятно, попросит увеличить сумму.