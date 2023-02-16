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11 минут назад

Обвиняемый по делу Nexta Протасевич полностью признал вину

ТАССиещё 1

Один из фигурантов уголовного дела против представителей признанной в Белоруссии террористической организации Nexta Роман Протасевич полностью признает свою вину. Об этом он сообщил журналистам в четверг перед началом рассмотрения уголовного дела Минским областным судом.

"Да, в полном объеме", - сказал Протасевич, видеофрагмент высказываний которого распространил Telegram-канал агентства Минск-новости.

Обвиняемый заявил, что "морально и психологически готов к любому исходу" судебного процесса.

"Уже от меня ничего не зависит", - добавил он.

Минский областной суд приступил в четверг к рассмотрению уголовного дела в отношении представителей организации Nexta Степана Путило, Романа Протасевича и Яна Рудика. Находящиеся за рубежом Путило и Рудик, в отношении которых проводилось заочное производство, в суд не явились.

В начале декабря прошлого года Следственный комитет Белоруссии начал процесс заочного производства в отношении Путило и Рудика. Их обвиняют в заговоре с целью захвата власти, разжигании социальной вражды и организации массовых беспорядков. Им также инкриминируют публичные призывы к захвату власти, совершению терактов и иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности. В числе обвинений также создание экстремистского формирования и руководство им, клевета в отношении главы государства и публичные оскорбления в его адрес.

По данным Генпрокуратуры, Протасевич выполнил условия заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объеме.

Ранее Верховный суд Белоруссии признал неформальную организацию Nexta, находящуюся в Польше, террористической.

Происшествия,Видео,Роман Протасевич,Степан Путило,
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