Ребенок умер в детсаду Подмосковья во время урока физкультуры

В подмосковном Домодедово в детском саду во время урока физкультуры умер 6-летний ребенок. Об этом пишут «Известия».

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Инцидент случился в среду, 15 февраля. Во время физкультминутки мальчик внезапно потерял сознание и перестал дышать. Работники сада тут же вызвали скорую, однако приехавшие врачи констатировали остановку сердца. Ребенка несколько раз пытались реанимировать, однако спасти его не удалось.

По прибытии на место правоохранительных органов было установлено, что малышу стало плохо при ходьбе во время занятия. У мальчика было врожденное заболевание сердца.