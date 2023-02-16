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15 минут назад

Рядом с главой Минздрава Турции в зоне землетрясения произошел взрыв

Мария Иванова

Во время общения главы Минздрава Турции Фахреттина Коджа с медиками в зоне землетрясения произошел взрыв. Видеозапись произошедшего опубликовало турецкое издание Aykiri.

По информации очевидца произошедшего, журналиста Адема Метана, рядом с министром взорвалась печь, у которой грелись медики в зоне катастрофы.

На опубликованных кадрах видно, что Фахреттин Коджа стоит у печи вместе с группой врачей, затем слышен негромкий хлопок, в небо взлетает сноп искр и люди отбегают от места взрыва.

В результате инцидента никто не пострадал, отмечает издание.

Землетрясение магнитудой 7,7 и 7,6 баллов произошло в Турции 6 февраля. Оно стало самым сильным с 1939 года и затронуло также соседние страны. Спутниковые снимки Турции и Сирии до и после землетрясений, появившиеся в интернете, говорят о том, что сильнее всего разрушены турецкий Газиантеп, порт Искендерун и сирийский Джиндересе.

Сейсмолог оценил возможность нового мощного землетрясения в Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что на юго-востоке страны спасателям удалось найти под руинами 8 тысяч человек. Всего в результате природного катаклизма погибло более 35 тысяч человек, еще более 81 тысячи пострадало. В Сирии жертвами стали более 3,5 тысяч жителей.

Происшествия,Видео,землетрясение,Реджеп Эрдоган,
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