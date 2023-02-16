Во время общения главы Минздрава Турции Фахреттина Коджа с медиками в зоне землетрясения произошел взрыв. Видеозапись произошедшего опубликовало турецкое издание Aykiri.

По информации очевидца произошедшего, журналиста Адема Метана, рядом с министром взорвалась печь, у которой грелись медики в зоне катастрофы.

На опубликованных кадрах видно, что Фахреттин Коджа стоит у печи вместе с группой врачей, затем слышен негромкий хлопок, в небо взлетает сноп искр и люди отбегают от места взрыва.

В результате инцидента никто не пострадал, отмечает издание.

Землетрясение магнитудой 7,7 и 7,6 баллов произошло в Турции 6 февраля. Оно стало самым сильным с 1939 года и затронуло также соседние страны. Спутниковые снимки Турции и Сирии до и после землетрясений, появившиеся в интернете, говорят о том, что сильнее всего разрушены турецкий Газиантеп, порт Искендерун и сирийский Джиндересе.