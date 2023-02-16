Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обжаловал свой приговор. Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката осужденного экс-главы региона Александра Старцева, политик просит отменить решение по делу и отправить его на новое рассмотрение со стадии подготовки в ином составе суда.

«Апелляционную жалобу на приговор Люберецкого суда Фургал вчера подал из СИЗО в письменном варианте», — рассказал адвокат.

Напомним, что 2 февраля Фургала признали виновным в организации двух убийств, одного покушения и обороте оружия. Прокуроры просили для экс-чиновника 23 годам колонии строгого режима по совокупности наказаний. Суд признал его виновным и назначил ему 22 года колонии.