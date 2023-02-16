Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обжаловал свой приговор. Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката осужденного экс-главы региона Александра Старцева, политик просит отменить решение по делу и отправить его на новое рассмотрение со стадии подготовки в ином составе суда.
«Апелляционную жалобу на приговор Люберецкого суда Фургал вчера подал из СИЗО в письменном варианте», — рассказал адвокат.
Напомним, что 2 февраля Фургала признали виновным в организации двух убийств, одного покушения и обороте оружия. Прокуроры просили для экс-чиновника 23 годам колонии строгого режима по совокупности наказаний. Суд признал его виновным и назначил ему 22 года колонии.
Также длительные срока лишения свободы получили экс-помощник губернатора Андрей Карепов (21 год колонии) и предприниматель Андрей Палей осужден (17 лет колонии). Бывший инспектор службы безопасности аэропорта Южно-Курильска Марат Кадыров получил 9,5 лет колонии.