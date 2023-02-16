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1 час назад

Россиянку арестовали за хищение 100 миллионов рублей на гособоронзаказе

Lenta.ru

В Москве суд арестовал генерального директора коммерческой организации Татьяну Алябьеву, обвиняемую в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом в четверг, 16 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Россиянку арестовали за хищение ₽100 млн на гособоронзаказе
Фото: ТАССТАСС

По данным следствия, в 2019 и 2020 годах ее фирма заключила договоры на выполнение строительных работ по реконструкции многоквартирного дома в одной из военных частей Иркутска, а также на строительство ряда объектов военного городка под Ульяновском. АО «Главное управление обустройства войск» в качестве аванса перечислили компании 400 миллионов рублей. Из них она и ее соучастники похитили 100 миллионов, заключив фиктивные договоры субподряда с подконтрольными фирмами.

Сообщники израсходовали полученные деньги на личные цели. В ходе следствия выяснилось, что ранее обвиняемая уже была судима за аналогичное преступление.

«Работа по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления, продолжается», — рассказала Юлия Иванова.

В сентябре сообщалось, что Алябьева созналась в многомиллионных махинациях с оборонзаказом. Она признала вину, заключила досудебное соглашение и изобличила не только себя, но и соучастников.

Происшествия,Юлия Иванова,Следственный комитет,ГУОВ,
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