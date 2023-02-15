Москвич в ходе драки убил экс-возлюбленного дочери

47-летний житель Новой Москвы подрался с экс-возлюбленным своей дочери и убил его. Об этом сообщает MK.RU.

28-летний уроженец Курска пришел домой к своей бывшей возлюбленной в поселение Десеновское. Женщина не хотела видеть экс-бойфренда и позвала на помощь своего отца, хозяина квартиры. Между мужчинами завязалась потасовка.

В ходе драки отец девушки сел сверху на своего оппонента, после чего тот перестал дышать. На место прибыли медики, констатировавшие смерть мужчины. По факту произошедшего начато расследование, уточнил источник.