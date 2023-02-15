В Ростове-на-Дону возбудили дело из-за массового отравления едой

Следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области сообщает, что, согласно результатам доследственной проверки, было возбуждено уголовное дело по факту массового отравления жителей города едой.
Уточняется, что более 50 ростовчан заболели острым гастроэнтеритом после употребления готовых наборов «правильного питания» Good Food. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ – «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
При этом ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что на предприятии была организована проверка. По её результатам ведомство обнаружило сразу несколько серьёзных нарушений. Так, в производстве использовалась продукция без соответствующей документации о качестве, а у некоторых сотрудников не было медицинских книжек.
В данный момент работа компании, которая распространяла некачественные наборы, была приостановлена. Следователи ведут санитарно-эпидемиологическое расследование.
Ранее стало известно, что уголовное дело также угрожает хозяину екатеринбургской закусочной, в которой массово отравились посетители.