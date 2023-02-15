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29 минут назад

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело из-за массового отравления едой

Елена Прошина

Следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области сообщает, что, согласно результатам доследственной проверки, было возбуждено уголовное дело по факту массового отравления жителей города едой.

В Ростове-на-Дону возбудили дело из-за массового отравления едой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что более 50 ростовчан заболели острым гастроэнтеритом после употребления готовых наборов «правильного питания» Good Food. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ – «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

При этом ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что на предприятии была организована проверка. По её результатам ведомство обнаружило сразу несколько серьёзных нарушений. Так, в производстве использовалась продукция без соответствующей документации о качестве, а у некоторых сотрудников не было медицинских книжек.

В данный момент работа компании, которая распространяла некачественные наборы, была приостановлена. Следователи ведут санитарно-эпидемиологическое расследование.

Ранее стало известно, что уголовное дело также угрожает хозяину екатеринбургской закусочной, в которой массово отравились посетители.

Происшествия,Следственный комитет,Роспотребнадзор,
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