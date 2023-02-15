На стройке в Пскове нашли авиационную бомбу

В Пскове на территории строительной площадки нашли авиационную бомбу времен ВОВ. Об этом рассказало издание informpskov.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

14 февраля на стройке на улице Генерала Маргелова группа разминирования Псковского поисково-спасательного отряда идентифицировала взрывоопасный предмет, как авиационную бомбу SD-250. Она находилась в земле с времен Великой Отечественной войны.

Вечером 15 февраля группа пиротехнических и взрывных работ ФГКУ "Невский Краснознаменный спасательный центр имени Ленсовета МЧС России" уничтожила авиабомбу. Взрывные работы прошли в штатном режиме, опасности для населения не было.