На стройке в Пскове нашли авиационную бомбу

В Пскове на территории строительной площадки нашли авиационную бомбу времен ВОВ. Об этом рассказало издание informpskov.ru.
14 февраля на стройке на улице Генерала Маргелова группа разминирования Псковского поисково-спасательного отряда идентифицировала взрывоопасный предмет, как авиационную бомбу SD-250. Она находилась в земле с времен Великой Отечественной войны.
Вечером 15 февраля группа пиротехнических и взрывных работ ФГКУ "Невский Краснознаменный спасательный центр имени Ленсовета МЧС России" уничтожила авиабомбу. Взрывные работы прошли в штатном режиме, опасности для населения не было.
Ранее "Газета.Ru" сообщала, что бомбу времен ВОВ нашли в районе поселка Мысхако в Краснодарском крае. Было решено взорвать ее в море. В результате камни с пляжа, раскиданные взрывной волной, повредили стены, окна и кондиционеры в пяти частных домах и одной гостинице поселка.