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22 минуты назад

На стройке в Пскове нашли авиационную бомбу

Газета.Ru

В Пскове на территории строительной площадки нашли авиационную бомбу времен ВОВ. Об этом рассказало издание informpskov.ru.

На стройке в Пскове нашли авиационную бомбу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

14 февраля на стройке на улице Генерала Маргелова группа разминирования Псковского поисково-спасательного отряда идентифицировала взрывоопасный предмет, как авиационную бомбу SD-250. Она находилась в земле с времен Великой Отечественной войны.

Вечером 15 февраля группа пиротехнических и взрывных работ ФГКУ "Невский Краснознаменный спасательный центр имени Ленсовета МЧС России" уничтожила авиабомбу. Взрывные работы прошли в штатном режиме, опасности для населения не было.

Ранее "Газета.Ru" сообщала, что бомбу времен ВОВ нашли в районе поселка Мысхако в Краснодарском крае. Было решено взорвать ее в море. В результате камни с пляжа, раскиданные взрывной волной, повредили стены, окна и кондиционеры в пяти частных домах и одной гостинице поселка.

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